Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 12:26

Город

Более 208 гектаров земли выделил город для реализации промышленных МаИП с 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 208 гектаров земли выделил город для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что МаИП являются значимыми инвестиционными проектами, которые направлены на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост капиталовложений в экономику города.

"С 2022 года для строительства промышленных объектов в рамках МаИП действуют льготные условия – бизнес может получить земельные участки в аренду за один рубль в год. С 2024-го для реализации 40 таких инициатив Москва выделила территории общей площадью 208,6 гектара практически во всех административных округах", – отметил Ефимов.

МаИП реализуются в Москве с 2016 года по поручению Сергея Собянина и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Они позволяют запускать производства и создавать новые рабочие места, а также формировать современную инфраструктуру. С помощью данной меры поддержки в городе инициировано создание предприятий во всех основных отраслях промышленности.

С 2024 года благодаря заключенным промышленным МаИП будет создано более 14 тысяч новых рабочих мест, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Помимо этого, МаИП играют важную роль в инфраструктуре районов, делая их более сбалансированными и удобными для жизни. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что инвесторы самостоятельно выбирают назначение будущих производств, исходя из видов разрешенного использования земельных участков.

"С 2024 года в ТиНАО были предоставлены земельные участки для реализации восьми промышленных МаИП. Для этих целей здесь выделили свыше 89,5 гектара земли", – добавила она.

Например, промышленный кластер активно развивается в Краснопахорском районе. В нем выделены участки для того, чтобы возводить промышленно-производственные объекты, корпуса по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов и многое другое.

Помимо этого, в Щапове идет строительство производственного комплекса по изготовлению префабрицированных железобетонных конструкций и предприятия по изготовлению строительных конструкций, модульных сооружений и металлических изделий.

Ранее Собянин рассказал, что МаИП реализуются в Москве уже 10 лет. По его словам, благодаря механизму можно использовать свободные земли и привлекать инвестиции в экономику мегаполиса, что соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика