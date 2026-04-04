Сергей Собянин рассказал о реализации МаИП в Москве

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) реализуются в Москве уже 10 лет. Они направлены на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Предоставляем на особых условиях участки в аренду. Девелоперы, в свою очередь, возводят на них различные производства, общественно-деловые комплексы, объекты спортивного и социального назначения", – пояснил он.

По словам мэра столицы, благодаря механизму можно использовать свободные земли и привлекать инвестиции в экономику мегаполиса, что соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

С 2016 года в Москве завершили реализацию уже 129 МаИП. В их рамках появились 16 объектов здравоохранения, 4 учреждения культуры, 21 школа и детский сад, 19 зданий спортивного назначения и другие. Например, на Бачуринской улице в районе Коммунарка построили школу на 1,1 тысячи учеников.

Одним из крупных реализованных МаИП стала Московская верфь, которая является самой современной среди российских судостроительных заводов. В нее входят площадка для обслуживания флота, пункты отстоя с зарядной инфраструктурой и конструкторское бюро, занимающееся разработкой речного электротранспорта. Площадь производств верфи составляет 23 тысячи квадратных метров.

За 10 лет для реализации МаИП город предоставил в аренду около 1,25 тысячи гектара земли, из которых 68 выделил с начала года.

Как подчеркнул Собянин, в настоящее время на севере Москвы ведется строительство двух объектов образования на 950 мест в составе одного жилого комплекса. Кроме того, столица выделила участок под возведение медицинского центра на улице Демьяна Бедного. Еще один медцентр появится на Мосфильмовской улице. Все объекты будут иметь современное оборудование и технологии.

Мэр Москвы отметил, что в Краснопахорском районе продолжается формирование первой очереди промышленного пищевого кластера. В его составе будет располагаться промтехнопарк. Он объединит производителей молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, напитков и упаковочной тары.

Всего в городе построят более 100 новых предприятий и производственных комплексов, где создадут свыше 60 тысяч новых рабочих мест.

В 2025 году в Москве возвели около 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. Большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий. Для сравнения, в 2024 году построили всего 20 таких объектов как за счет городского бюджета, так и на внебюджетные средства.

