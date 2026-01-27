20 объектов возведут на востоке столицы в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке Москвы в настоящее время на разных стадиях реализации находятся 20 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), направленных на развитие инфраструктуры столицы и создание новых рабочих мест. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Они предусматривают создание объектов социальной, промышленной и общественно-деловой сферы, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. Для этого город выделил около 26 гектаров земли", – отметил вице-мэр.

Например, на участках общей площадью почти 6 гектаров возведут 5 промышленных объектов. Инвесторам для этого предоставили в аренду землю по льготной ставке в один рубль в год. Речь идет о двух мебельных фабриках, промышленном технопарке, заводу по созданию кабелей, фабрике по выпуску осветительного оборудования, добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, в районе Новокосино выделили участок для строительства промышленного технопарка, а на территории Метрогородка продолжается возведение предприятия по выпуску кабельной продукции. Производство электротехнических изделий наладят в Косино-Ухтомском.

"Суммарная площадь новых производств превысит 76 тысяч квадратных метров, после ввода всех объектов в эксплуатацию будет создано более 700 новых рабочих мест", – добавил Ликсутов.

Также на востоке столицы реализуют еще пять МаИП, в рамках которых предусмотрено развитие социальной инфраструктуры. Для этих целей выделили около 8 800 гектара земли. В итоге здесь возведут 4 новых объекта образования. Их смогут посещать почти 3 300 учеников и воспитанников детсадов, указала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Эти учебные заведения создадут современные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения, а также обеспечат дополнительные рабочие места", – добавила она.

Все работы проходят под контролем Мосгосстройнадзора. Сразу после того, как застройщик направит извещение о начале стройки, комитет составит программу контрольных и надзорных мероприятий. По словам главы комитета Антона Слободчикова, всего в рамках МаИП на востоке Москвы организовали 31 выездную проверку.

"Это позволяет гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Москва предоставила 18 земельных участков общей площадью свыше 105 гектаров для реализации МаИП на территории ТиНАО. Общая площадь планируемых объектов недвижимости превысит 550 тысяч квадратных метров.

Назначение объектов, возводимых в рамках масштабных проектов, определяется на основе потребностей жителей там, где не хватает магазинов, мест для отдыха или рабочих мест, возводят производства, общественно-деловые здания, торговые центры, спорткомплексы и образовательные учреждения.

