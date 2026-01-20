Форма поиска по сайту

20 января, 10:48

Место для семейного досуга появится в поселке Знамя Октября в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Место для семейного отдыха появится в поселке Знамя Октября в ТиНАО. Для размещения некапитальных спортобъектов уже внесли изменения в правила землепользования и застройки, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Глава ведомства Владислав Овчинский рассказал, что для реализации проекта выделена территория около 0,2 гектара. На ней появятся строения, в которых разместят объекты для настольного тенниса, мини-тира и мини-гольфа.

Такие инициативы способствуют развитию социальной сферы небольших населенных пунктов, создают зоны активного семейного досуга и помогают укрепить спортивную инфраструктуру района, добавил он.

Ранее стало известно, что в столице возведут 111 социальных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Застройщики получили для строительства участки, суммарная площадь которых превышает 200 гектаров.

На выделенных территориях появятся культурные и спортивные учреждения, образовательные и медицинские организации. Общая площадь объектов составит более 1,1 миллиона квадратных метров.

