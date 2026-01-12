Свыше 100 социальных объектов построят в Москве в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве построят 111 объектов социальной инфраструктуры в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что застройщики получили для реализации проектов участки, общая площадь которых превышает 200 гектаров. На их месте появятся культурные и спортивные объекты, образовательные организации, учреждения здравоохранения. При этом общая площадь объектов капитального строительства составит более 1,1 миллиона квадратных метров.

Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, бизнес вовлекается в развитие столицы, используя свободные земельные участки. Новые объекты появятся почти во всех районах Москвы – это сделает развитие города сбалансированным.

Например, в районе Солнцево в 2024 году было выделено два участка для строительства школы на 825 мест и детского сада на 350 мест. Их площадь составляет 1,8 и 1,2 гектара соответственно.

В районе Москворечье-Сабурово в 2025 году заключили два договора. В 1-м Котляковском переулке на участке площадью 1,74 гектара появится образовательный комплекс на 3 тысячи мест. А на участке площадью 1,16 гектара там же возведут спортивное ядро.

Спортивные объекты должны появиться на западе Москвы. Участок площадью 0,63 гектара выделили в районе Ново-Переделкино. Объекты, общая площадь которых составит 3,4 тысячи квадратных метров, возведут у спортивного кластера "Арктика". В Крылатском же на участке площадью 2,7 гектара построят физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь которого составит 3 тысячи квадратных метров.

В рамках МаИП появляются и культурные объекты. Например, в Тверском районе возводят здание Театра мюзикла на участке площадью 0,17 гектара, который был предоставлен городом в аренду. В Троицке же на участке площадью 1,2 гектара появится многофункциональный культурно-досуговый центр.

Участки для строительства предоставляются инвесторам с 2016 года. Таким образом в городе появляются социальные учреждения, производственные комплексы, транспортные и культурные объекты, инновационные центры. Это соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее стало известно, что за 13 лет существования льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали у столицы 73 объекта недвижимости. Сейчас льготой пользуются уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря программе удалось также восстановить и сохранить 25 исторических зданий. Также в столице появились 4 новые гостиницы и 25 образовательных учреждений.

