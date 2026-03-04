В Москве задержали мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат ледорубом

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке вскрыть банкомат с помощью ледоруба. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по столице.

Уточняется, что в банкомате находилось почти 4 миллиона рублей. После неудачной попытки взлома мужчина покинул место происшествия, но вскоре его задержали по горячим следам на площади Тверской заставы. Им оказался 47-летний гражданин иностранного государства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), а также части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее в Башкирии полицейские задержали местного жителя, пытавшегося гвоздодером вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей. Предварительно, злоумышленник тщательно готовился к преступлению более месяца. Во время допроса он признался, что пошел на кражу из-за больших финансовых проблем.