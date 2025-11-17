Почти 4 тыс нежилых объектов возведено в Москве за 15 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи объектов нежилой недвижимости за счет Адресной инвестиционной программы и инвесторов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что общая площадь объектов составляет более 49,6 миллиона квадратных метров. Среди 1,2 тысячи зданий детские сады, школы, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы, а также культурно-просветительские объекты.

"Кроме того, появились 439 бизнес-центров, 521 коммерческий и 316 промышленных объектов. Все они органично вписались в городскую среду", – добавил Ефимов.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 3 тысячи нежилых объектов в Москве за 15 лет появились за счет внебюджетных средств. Социальных объектов из них – 613, коммерческих – 517, деловых – 340, промышленных – 300.

"Среди объектов, построенных в этом году, – медиацентр "НТВ". Его площадь превышает 76,6 тысячи квадратных метров и включает семь студий размером от 120 до 1 200 квадратных метров, офисы сотрудников телекомпании и гостевую зону с комнатами для участников эфира", – уточнил Овчинский.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся на каждом этапе возведения нежилых зданий. Инспекторы проводили проверки и подтверждали соответствие объектов проектной документации.

Отмечается, что благодаря возведению коммерческих, промышленных и деловых объектов в Москве появляются новые рабочие места. А социальные объекты дают возможность горожанам ходить в поликлиники рядом с домом, выбирать удобные детские сады и школы, а также находить новые хобби.

Ранее Ефимов рассказал, что с начала года за счет городского бюджета в столице построили и реконструировали 14 объектов образования, создавших дополнительные места для почти 7 тысяч учащихся и воспитанников. Они появились в 7 округах Москвы. Работы проводили в 12 районах.

