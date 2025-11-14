14 объектов образования построено и реконструировано за счет бюджета Москвы с начала года

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В Москве за счет городского бюджета с января по октябрь 2025 года построили и реконструировали 14 объектов образования, создавших дополнительные места для почти 7 тысяч учащихся и воспитанников. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В результате появилось свыше 123 тысяч квадратных метров недвижимости, оснащенной по современным стандартам", – рассказал он.

Образовательные объекты расположены в 7 административных округах Москвы. Как отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, реализованные проекты стали значительным вкладом в развитие московской инфраструктуры.

Работы проводились в 12 районах города. В учреждениях созданы просторные учебные классы, многофункциональные пространства для мероприятий, ИТ-полигоны, оборудование для 3D-моделирования и современные лабораторно-исследовательские комплексы.

По словам Александрова, наибольшее количество школ и детских садов – 5 объектов общей площадью более 48,4 тысячи квадратных метров – было построено и реконструировано в ТиНАО. Эти новые учреждения смогут принять около 3 тысяч учащихся и воспитанников.

Мосгосстройнадзор осуществлял постоянный контроль за строительством образовательных объектов на всех этапах работ. Как сообщил руководитель ведомства Антон Слободчиков, в общей сложности было проведено свыше 180 выездных проверок. Застройщики получили заключения о соответствии возведенных зданий проектной документации, после чего комитет выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Например, в районе Западное Дегунино возвели новый учебный корпус на 400 учащихся по адресу улица Базовская, дом 15/13, строение 4. В здании общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров созданы современные классы, спортивные площадки, актовый зал и другие помещения. Особенностью школы стал нависающий объем конференц-зала, который поддерживается V-образными опорами.

В Большом Тишинском переулке введена в эксплуатацию новая школа площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров. В образовательном комплексе размещены ИТ-полигон, оборудование для трехмерного программирования, современные учебные кабинеты и медиатека. Из всех ключевых зон подразумевается выход во внутренний двор, а коридоры и рекреации расположены вокруг многоцветного пространства.

На востоке столицы по адресу 2-я Пугачевская улица, дом 12а, строение 1, завершено строительство учебного корпуса для старшеклассников общей площадью более 8,1 тысячи квадратных метров. В учреждения включены стационарные компьютеры и ноутбуки, оборудование для 3D-сканирования и моделирования, а также медицинские тренажеры.

Уточняется, что возведение учреждений соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к сентябрю следующего года в Москве будет построено и реконструировано около 120 школ по программе "Моя школа". В обновленных учреждениях создадут современную образовательную среду с научными лабораториями, медиатеками, спортивными залами и зонами отдыха.

