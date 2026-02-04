Форма поиска по сайту

04 февраля, 22:08

Repubblica: два билета по цене одного продают на церемонию открытия ОИ в Милане

Два билета по цене одного начали продавать на открытие Олимпиады-2026

Фото: 123RF.com/ actionsports

Организаторы церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане начали продавать два билета по цене одного. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По ее данным, на церемонии могут оказаться пустыми до 10 тысяч мест. Цена билетов составляет от 260 до 2 026 евро.

Олимпийские игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе.

В частности, в состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри ранее заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.

МОК опубликовал список российских спортсменов, которые смогут участвовать в ОИ-2026

