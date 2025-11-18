Глава МОК Ковентри призвала не смешивать спорт и политику

Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Спорт должен оставаться маяком надежды – местом, где люди могут собираться для мирного соревнования", – сказала она на Европейском вечере спорта.

На мероприятии она также обсуждала роль спорта в европейском обществе с комиссаром Евросоюза по межпоколенческой справедливости, молодежи, культуре и спорту Гленном Микаллефом.

Ковентри подчеркнула, что страны, которые организовывают соревнования, должны гарантировать доступ для всех спортсменов. Она привела личный пример. По словам главы МОК, ей не удалось бы выиграть олимпийские медали, если бы она подверглась санкциям из-за ситуации в Зимбабве.

Она добавила, что все голоса имеют равный вес независимо от географии страны – это принцип равенства в олимпийском движении.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года МОК рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Международный паралимпийский комитет (МПК) уже полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Белоруссии в организации. Решение приняли на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле.

