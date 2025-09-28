Министр спорта Дегтярев: МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в декабре

Фото: 123RF/lenokka

Вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) планируют рассмотреть в декабре. Об этом рассказал министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Восстановление статуса выставят на голосование на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК).

"(Главу МОК. – Прим. ред.) Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался", – приводит слова Дегтярева ТАСС.

По его словам, решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет.

Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Белоруссии в организации. Решение было принято на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле.

Вместе с тем исполком МОК намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года, сообщала Ковентри. Комитет будет принимать решения по тому же принципу, что и во время квалификации на летние Игры в Париже.

До этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что российские и белорусские флаги запрещено демонстрировать во время отборочного турнира, который позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года.