Дегтярев заявил о готовности российской сборной к участию в ОИ-2028 в полном составе

Фото: AP Photo/Alessandro Trovati

Российская сборная готовится стать участником Олимпийских игр в 2028 году в США в полном составе. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Также, по его словам, некоторые российские федерации по зимним видам спорта объединят после Олимпиады 2026 года.

"Это примерно март – апрель – май следующего года", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Международным олимпийским комитетом (МОК) постепенно восстанавливаются. При этом он признал, что у Москвы все еще остается много проблем с этой организацией.

В ОКР подчеркивали, что российские спортсмены должны иметь право на участие во всех дисциплинах Олимпийских игр 2026 года.

При этом Международный союз биатлонистов (IBU) не предусмотрел участие нейтральных спортсменов в правилах отбора ОИ-2026. Кроме того, конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за недопуск российских атлетов к участию в олимпийских квалификациях и основной части соревнований Игр следующего года.

