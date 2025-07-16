Путин заявил о постепенном восстановлении отношений РФ и МОК

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Отношения России и Международного олимпийского комитета (МОК) постепенно восстанавливаются, заявил Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

При этом российский президент признал, что у РФ все еще остается много проблем с данной организацией.

Ранее в Олимпийском комитете России указывали, что у российских спортсменов должно быть право участвовать во всех дисциплинах Олимпиады 2026 года.

В организации также заявили об отсутствии оснований для отстранения Национального олимпийского комитета и подчеркнули, что все его права должны быть восстановлены.

При этом СМИ сообщали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований Олимпийских игр 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх спортсменов в нейтральном статусе.