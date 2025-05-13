Фигуристов Петросян и Дикиджи допустили к отбору на Олимпиаду

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Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие чемпионов России по фигурному катанию Аделии Петросян и Владислава Дикиджи в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Об том сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, право на участие в квалификационном турнире получили фигуристы Алина Горбачева и Петр Гуменник. При этом союз отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам. Таким образом, Россия не будет представлена в указанных дисциплинах на отборочном турнире.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.

ISU запретил атлетам из России и Белоруссии принимать участие во всех турнирах под эгидой своей организации с марта 2022 года. В декабре 2024 года союз допустил в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затрагивает фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) в конце февраля направила в ISU перечень спортсменов, которые смогут принять участие в отборе на Олимпиаду. По версии СМИ, в список вошли Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Степанова и Иван Букин. При этом долгое время спорной оставалась кандидатура среди мужчин – федерация выбирала между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.