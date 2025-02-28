ТАСС: ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе

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Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) направила в Международный союз конькобежцев (ISU) перечень спортсменов, которые смогут принять участие в отборе на Олимпиаду 2026 года. Об этом ТАСС рассказал источник.

ISU запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать во всех турнирах под эгидой своей организации с 1 марта 2022 года. Решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".

Однако 20 декабря 2024 года ISU допустила в нейтральном статусе спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затрагивает фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. При этом российские фигуристы не смогут участвовать в командном турнире.

ФФККР должна была до 28 февраля предоставить перечень, состоящий из одного представителя мужского одиночного катания и женского, а также парного катания и танцев на льду.

По версии СМИ, в список вошли Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Степанова и Иван Букин. При этом спорной оставалась кандидатура среди мужчин – федерация выбирала между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.

Для допуска на Игры профили представленных спортсменов будут изучены ISU. Только после этого будет назван итоговый список фигуристов, которые станут участниками квалификационного турнира для допуска к Олимпиаде 2026 года.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

