Тарасова назвала ужасом процесс отбора российских фигуристов на Олимпиаду 2026 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отбирать фигуристов на Олимпийские игры 2026 года будет Международный союз конькобежцев (ISU), и этот процесс вызывает ужас, заявила советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она отметила, что в данном случае Россия не может повлиять на критерии допуска спортсменов.

"Новое положение вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны выбирать спортсменов, примерно одинаковых по уровню", – передает РИА Новости ее слова.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласит итоговый список спортсменов, которые станут участниками квалификационного турнира для допуска к Олимпиаде 2026 года, после утверждения кандидатур с ISU.

ФФККР может выдвинуть до 28 февраля одного одиночника и одну одиночницу, а также одну пару и один танцевальный дуэт. Для допуска на Игры профили представленных спортсменов будут изучены ISU.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет в Пекине в сентябре.

