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14 февраля, 14:09

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ТАСС: фигуристы Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона

Фигуристы Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце сезона – СМИ

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Чемпионы России по фигурному катанию 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсмены также дважды становились серебряным призерами чемпионата России (2024, 2025).

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, 36-летний биатлонист из Норвегии Тарьей Бе заявил, что завершит карьеру в конце сезона. Бе побеждал в мужской эстафете на Играх 2010 и 2011 годов. В 2022 году он одержал первенство в смешанной категории.

Также норвежец является обладателем Кубка мира сезона-2010/11 и 11-кратным чемпионом мира.

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