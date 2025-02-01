Фигурист Наумов не выступит на чемпионате четырех континентов после гибели родителей

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Фигурист Максим Наумов, выступающий за американскую сборную, не будет участвовать в чемпионате четырех континентов в Сеуле после гибели его родителей, фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, в авиакатастрофе в небе Вашингтона. Об этом говорится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Отмечается, что фигурист изначально был в числе участников чемпионата, однако сейчас он отмечен как запасной. Вместо него основным участником соревнований стал фигурист Томоки Хиватаси.

Чемпионы мира по парному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в результате крушения самолета в Вашингтоне, которое произошло утром 30 января (по московскому времени). Тогда самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

