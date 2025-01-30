AP: вертолет перед столкновением с самолетом в США не отвечал диспетчерам

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Вертолет перед столкновением с пассажирским самолетом в США не отвечал на сообщения диспетчеров. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на запись переговоров.

Аудиозапись не содержит никакого ответа от вертолета на предупреждения диспетчерской службы о близости самолета. Уточняется, что менее чем за 30 секунд до столкновения диспетчеры спрашивали пилота вертолета, видит ли он самолет.

При этом пилот самолета ответил диспетчеру, что судно находится в зоне видимости. Он уточнил, что экипаж увидел вспышки на противоположной стороне реки Потомак.

Утром в четверг, 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

По версии СМИ, на борту могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс.