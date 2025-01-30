Трамп: авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Вертолет Blackhawk, столкнувшийся с самолетом, который выполнял рейс для American Airlines, в небе над Вашингтоном, должен был сменить курс, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, ночное небо было ясным, а огни на самолете горели ярко, чтобы их заметить. При этом воздушное судно придерживалось своего курса и двигалось по обычному пути к аэропорту имени Рональда Рейгана.

Кроме того, глава Штатов не понимает, почему вертолет не совершил попыток избежать столкновения и на протяжении долгого времени летел навстречу самолету.

"Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет?" – написал он в сообщении.

Между тем Минобороны США уже приступило к расследованию. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. Он также обратил внимание, что поисково-спасательная операция не закончена, специалисты продолжают работать на месте.

Воздушные судна столкнулись ранним утром 30 января. Самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак в районе аэропорта. Позже в Белом доме сообщили, что причиной падения стало столкновение с военным вертолетом.

По данным СМИ, в ходе спасательной операции специалисты достали из реки четырех выживших и 19 погибших. Потерпевших доставили в местную пожарную часть для оказания помощи.

По данным СМИ, на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На вертолете полет совершали трое военных.

Журналисты писали, что вертолет, предположительно принадлежавший Сухопутным войскам Штатов, совершал тренировочный полет. Однако о целях полета и месте взлета судна нет подробностей.

В связи с катастрофой аэропорт, возле которого произошло столкновение, закрыли до 05:00 31 января по местному времени (13:00 по московскому времени).