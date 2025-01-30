Пентагон раскрыл маршрут вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном

Фото: телеграм-канал SHOT

Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом возле аэропорта имени Рейгана в США, летел с базы, которая находится в 40 километрах от Вашингтона. Об этом сказано в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

Как уточняет CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. Речь идет о воздушном судне Blackhawk Sikorsky H-60. На борту находилось трое военных, среди которых не было представителей старшего командного состава, добавляет телеканал.

Также журналисты выяснили, что военный вертолет совершал тренировочный полет. При этом пока неизвестно, какие задачи отрабатывал в этот момент экипаж воздушного судна.

Самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс для авиалиний American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января. В Белом доме сообщили, что причиной стало столкновение с военным вертолетом.

По данным СМИ, всего на борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасателям удалось достать из реки четверых выживших.

Посольство РФ в США выясняет информацию о возможных пострадавших россиян в результате авиакатастрофы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об инциденте и сообщит подробности по мере их появления.

