Небольшой самолет упал в реку около аэропорта Вашингтона

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Небольшой самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает городская пожарная служба в соцсети X.

На месте уже находятся пожарные катера. Кроме того, к месту крушения самолета прибыли сотрудники полиции и прочих федеральных агентств. Подробности случившегося выясняются.

Из-за произошедшего аэропорт Вашингтона временно приостановил свою работу. В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

В декабре вертолет таможенно-пограничной службы потерпел крушение недалеко от границы США и Мексики. В результате случившегося погиб пилот. Вертолет разбился во время патрулирования границы к югу от озера Баррет.