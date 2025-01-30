30 января, 06:10Происшествия
Небольшой самолет упал в реку около аэропорта Вашингтона
Фото: ТАСС/Markus Mainka/IMAGO/Aviation-Stock
Небольшой самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает городская пожарная служба в соцсети X.
На месте уже находятся пожарные катера. Кроме того, к месту крушения самолета прибыли сотрудники полиции и прочих федеральных агентств. Подробности случившегося выясняются.
Из-за произошедшего аэропорт Вашингтона временно приостановил свою работу. В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
В декабре вертолет таможенно-пограничной службы потерпел крушение недалеко от границы США и Мексики. В результате случившегося погиб пилот. Вертолет разбился во время патрулирования границы к югу от озера Баррет.
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