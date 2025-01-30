ТАСС: россияне Шишкова и Наумов могли находиться на борту рухнувшего в США лайнера

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Чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов могли быть на борту пассажирского самолета, который столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В самолете также мог быть сын фигуристов Максим. Он участвовал в чемпионате США, с которого команда фигуристов, предварительно, возвращалась на потерпевшем крушение самолете, предает РЕН ТВ.

Однако американский фигурист Антон Спиридонов заявил, что спортсмен улетел из Уичито в понедельник, 27 января.

"Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были", – рассказал Спиридонов.

СМИ также сообщали, что на борту могли находиться спортсмены Михаил Митрофанов и Алиса Ефимова. Впоследствии Ефимова опровергла эту информацию.

"Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник", – передает ее слова "Матч ТВ".

Спортивный агент Ари Закарян в беседе с RT также заявил, что на борту находилась группа фигуристов. Он предположил, что в их числе могли быть два бывших российских тренера.

Между тем американский фигурист Джон Маравилла в разговоре с РИА Новости сообщил, что на борту рухнувшего в США самолета находились не менее 14 фигуристов без учета их родителей и тренеров. При этом он не стал называть имена тех, кто летел на этом лайнере.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме сообщили, что причиной стало столкновение с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

Всего на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

Посольство РФ в США выясняет информацию о возможных пострадавших россиян в результате авиакатастрофы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс.

