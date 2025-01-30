МИД РФ: в США говорят об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет. Об этом сообщает телеграм-канал ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

"Ведется поисково-спасательная операция", – указали в дипведомстве.

На данный момент дипломаты РФ продолжают проверку сведений о том, находились ли россияне на борту упавшего самолета.

Утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс для авиалиний American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Предположительно, вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

Всего на борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое граждан. По информации журналистов, на борту могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс. Минобороны США уже приступило к расследованию.