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30 января, 11:04

Происшествия

В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Авиадиспетчеры связывались с экипажами вертолета и самолета, которые столкнулись в небе над Вашингтоном. Запись разговора опубликовал CNN со ссылкой на сервис LiveATC.

Сначала диспетчер спросил у экипажа вертолета, видят ли они пассажирский самолет. После этого вертолету приказали пропустить воздушное судно и направиться за ним.

О вертолете был предупрежден и самолет. Его пилот ответил, что судно находится в зоне видимости. Он уточнил, что экипаж увидел вспышки на противоположной стороне реки Потомак.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме сообщили, что причиной стало столкновение с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

Всего на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

Посольство РФ в США выясняет информацию о возможных пострадавших россиян в результате авиакатастрофы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс.

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