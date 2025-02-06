Депутат Журова: Валиевой стоит вернуть медали после дисквалификации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фигуристке Камиле Валиевой стоит вернуть медали соревнований, на которых аннулировали ее результаты. Об этом в беседе с изданием "Все про спорт" заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту – депутат Госдумы Светлана Журова.

У спортсменки в связи с дисквалификацией были отняты золото Олимпийских игр в командных соревнованиях, золото чемпионата Европы, а также другие награды.

"В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале", – считает Журова.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало взаимодействие с командой Валиевой по вопросу выплаты компенсации после отклонения ее апелляции в Верховном суде Швейцарии.

Данное требование является правомерным, сообщает News.ru со ссылкой на спортивного юриста Анну Анцелиович.

По ее словам, сумма в размере 8 тысяч франков (492 776 рублей) была прописана в решении Верховного суда Швейцарии.

"Обычно после решения в конце суд прописывает, какая сторона несет расходы и их сумму. Проигравшая сторона должна их возместить выигравшей стороне. Скорее всего, такое требование закреплено в решении Верховного суда Швейцарии", – объяснила Анцелиович.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама спортсменка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.