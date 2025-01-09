МОК: российские фигуристы получат бронзу Игр-2022, когда позволит логистика

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Российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, получат бронзовые медали только после того, как это станет возможно с точки зрения логистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом, по данным комитета, награждение будет организовано через Олимпийский комитет России (ОКР).

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил в январе 2023 года. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

В результате Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире с первого места на третье. Сборные США и Японии уже получили золотые и серебряные награды на церемонии во время Олимпиады в Париже.

Сама фигуристка утверждает, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

