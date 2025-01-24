Трехкратный чемпион ОИ Тарьей Бе заявил, что завершит карьеру в конце сезона

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Трехкратный олимпийский чемпион, 36-летний биатлонист из Норвегии Тарьей Бе сообщил Международному союзу биатлонистов, что завершит карьеру в конце сезона.

Бе побеждал дважды в мужской эстафете на Олимпийских играх 2010 и 2011 годов, а в 2022 году одержал первенство в смешанной категории.

Кроме того, спортсмен дважды завоевывал серебро: в 2018 году в мужской эстафете, в 2022 году в гонке преследования. Он удостоился третьего места лишь однажды, когда в 2022 году участвовал в спринте.

Также норвежец является обладателем Кубка мира сезона/2010/11 и 11-кратным чемпионом мира.

Ранее Бе и вместе с братом Йоханнесом и биатлонистом Стурлой Холм Легрейдом, которые стали призерами гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, вышли на награждение с флагом Украины.

Глава департамента коммуникаций IBU Кристиан Винклер напомнил, что организация разрешила вывешивать украинский флаг на винтовках биатлонистов после начала спецоперации.