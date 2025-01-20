Глава FIS выступил за допуск российских лыжников в нейтральном статусе

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Лыжники из РФ и Белоруссии должны быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе, как это было на Олимпийских играх во Франции, пишет Sveriges Radio со ссылкой на президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша.

По его мнению, спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за действия властей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов пародией на этот вид спорта. В случае допуска россиян на международные турниры страна сможет представить сборную, в составе которой будут хорошо подготовленные спортсмены, подчеркнул он.

