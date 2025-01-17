Спортсмены сборной РФ по гребному слалому получили нейтральный статус

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Спортсменам российской сборной по гребному слалому одобрен нейтральный статус. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гребного слалома России.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией каноэ с 1 марта 2022 года.

Между тем всемирная федерация керлинга ранее продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца сезона-2024/25. Ограничение было принято из-за опасения организации в том, что присутствие спортсменов из России и Белоруссии может поставить под угрозу целостность соревнований.

Как, в свою очередь, заявлял министр спорта страны Михаил Дегтярев, количество российских атлетов на Олимпийских играх 2026 года будет крайне ограничено. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в зимних видах. При этом Дегтярев признался, что рассчитывает на более удачное положение дел в хоккее. Он обратил внимание на результаты россиян в Национальной хоккейной лиге.