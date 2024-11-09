Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

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Российское правительство упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Комитет был создан в 2014 году для координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Играх.

Ранее Владимир Путин призвал скорректировать работу Олимпийского комитета России (ОКР). Президент подчеркнул, что ОКР должна развивать международное сотрудничество, несмотря на все трудности.

По словам российского лидера, необходимо "работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи".

Осенью прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР. Поводом стало включение олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

