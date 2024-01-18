В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду спортсменов РФ

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Спортсмены из России и Белоруссии, которые были отобраны и получили допуск на Олимпийские игры в Париже, пройдут повторную проверку с участием независимых организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса.

Он уточнил, что организация на данный момент ищет и назначает независимых аналитиков с хорошей репутацией. По его словам, они проверят каждого спортсмена.

Изначально МОК допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. По его словам, спортсмены "годами тренируются", нужно дать им возможность выступить на крупнейших соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

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