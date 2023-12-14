МОК допустил ошибку в подсчете россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже

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Лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов. Об этом говорится в обновленном релизе Международного олимпийского комитета (МОК), передает ТАСС.

При этом изначально говорилось, что до участия в соревнованиях в нейтральном статусе допустили 11 спортсменов – восемь россиян и троих белорусов.

8 декабря МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпиаде-2024 при условии, что они согласятся с условиями новой хартии.

Условия допуска россиян до Игр в Париже являются дискриминационными, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что оргкомитет летних Олимпийских игр рассматривает возможность установки олимпийского огня на Эйфелевой башне. Летние ОИ будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.



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