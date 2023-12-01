В МОК объяснили, почему одобрили смену гражданства россиянам без согласия ОКР

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства трем спортсменам из РФ без согласия Олимпийского комитета России (ОКР) по причине временного отстранения национального комитета. Об этом заявили в пресс-службе МОК, передает "Матч ТВ".

"На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета", – объяснили в комитете.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал беззаконием и произволом решение Международного олимпийского комитета (МОК) одобрить смену гражданства трем спортсменам российского происхождения. При этом он сообщил, что временное отстранение национального комитета будет отдельно расследоваться в суде.

Так, велогонщику Михаилу Яковлеву предоставили возможность соревноваться за Израиль, борцу Георгию Тибилову – за Сербию, а велогонщице Валерии Любимовой – за Францию. Кроме того, всем троим не стали назначать трехлетнюю дисквалификацию, которую обычно применяют за смену спортивного гражданства.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Матыцин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР