Поздняков обвинил МОК в произволе из-за смены гражданства трех россиян

Фото: depositphotos/Lazyllama

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал беззаконием и произволом решение Международного олимпийского комитета (МОК) одобрить смену гражданства трем спортсменам российского происхождения.

Так, уточняется, что велогонщику Михаилу Яковлеву предоставили возможность соревноваться за Израиль, борцу Георгию Тибилову – за Сербию, а велогонщице Валерии Любимовой – за Францию. Кроме того, всем троим не стали назначать трехлетнюю дисквалификацию, которую обычно применяют за смену спортивного гражданства.

"Мы стали свидетелями очередной главы фарса – обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять "особые правила" и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой юрисдикции национального олимпийского комитета", – отметил Поздняков в своем телеграм-канале.

По его словам, МОК не собирался останавливаться после нарушений Олимпийской хартии, прав спортсменов и человека, дискриминаций по национальному признаку, поэтому принял такое решение. Также он заявил, что, несмотря на отсутствие доверия к объективности Спортивного арбитражного суда (CAS), Позднякова удивило нарушение большинства норм и последствия, которые не анализируются в комитете.

При этом глава ОКР сообщил, что временное отстранение национального комитета будет отдельно расследоваться в суде.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Матыцин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР