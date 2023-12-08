В Минспорте назвали условия для допуска россиян на Олимпиаду-2024 дискриминационными

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Условия допуска россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже являются дискриминационными, заявил в беседе с журналистами министр спорта РФ Олег Матыцин, пишет ТАСС.

"Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту. Подход абсолютно неприемлемый", – сказал Матыцин.

По его словам, россиян уже не раз ограничивали в участии в Играх. Однако сейчас условия идут вразрез со спортивными принципами, уточнил он.

Вместе с тем министр сказал, что одобренные Международным олимпийским комитетом (МОК) российские спортсмены, вероятно, все же примут участие в состязаниях.

"Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались ее кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим", – сказал он.

Ранее МОК разрешил 8 российским спортсменам и 3 белорусским атлетам принять участие в Олимпиаде-2024. Для этого им нужно было согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Спортсмены будут выступать под нейтральном флагом. Также России и Белоруссии будет отказано в допуске спортсменов в командных видах. Символика стран демонстрироваться не будет.

Москвич стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии