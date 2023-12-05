МОК не изменил рекомендации по участию россиян и белорусов в соревнованиях

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Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил рекомендации по участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Уточняется, что подобная защита прав отдельных спортсменов, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, – это устоявшаяся практика, уважающая права человека, которая применялась и ранее.

Ранее МОК одобрил смену спортивного гражданства трем спортсменам из РФ без согласия ОКР по причине временного отстранения национального комитета.

До этого глава ОКР Станислав Поздняков назвал беззаконием и произволом решение МОК одобрить смену гражданства трем спортсменам российского происхождения. При этом он сообщил, что временное отстранение национального комитета будет отдельно расследоваться в суде.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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