Путин прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Действия чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России являются "извращением" идеи Пьера де Кубертена "О спорт, ты – мир". Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять", – напомнил он.

Российский президент считает, что чиновники попали в большую зависимость спонсоров, увлеклись бизнес-стороной спортивного движения. Если они будут действовать так же в будущем, они "похоронят олимпийское движение".

Путин также подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. По его словам, спортсмены "годами тренируются", нужно дать им возможность выступить на крупнейших соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

"Все знают, что это наш флаг, все знают, что это наш спортсмен, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования", – заявил глава РФ.

По мнению Путина, если цель допуска в том, чтобы показать, что российский спорт не развивается, "загибается", "отсечь" российских лидеров, то министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) должны принять решение по участию спортсменов из РФ в международных соревнованиях.

Кроме того, Путин осудил призывы отстранить израильских спортсменов от международных соревнований, так как это противоречит принципам олимпизма. Спорт должен быть вне политики, считает он.

Ранее лидер РФ заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией