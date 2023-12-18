Винер назвала позором выступление россиян без флага и гимна на спортивных турнирах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что выступление россиян без флага и гимна на турнирах является позором. Об этом пишет ТАСС.

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно?" – сказала она.

По ее мнению, условия допуска для российских спортсменов сделали унизительными. Она подчеркнула, что российская художественная гимнастика не поедет на соревнования и больше никогда не будет выступать без гимна и флага России.

Изначально Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. По его словам, спортсмены "годами тренируются", нужно дать им возможность выступить на крупнейших соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

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