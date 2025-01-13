Всемирная федерация керлинга отстранила спортсменов из РФ и РБ до сезона 2025/26

Фото: 123RF/askoldsb

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба организации на сайте.

Ранее ограничение действовало до конца 2024 года. Оно было принято из-за опасения организации в том, что присутствие спортсменов из России и Белоруссии может поставить под угрозу целостность соревнований.

"Совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, а также за действиями других спортивных организаций в связи с конфликтом и возможным возвращением к соревнованиям", – пишет пресс-служба.

Между тем российское правительство упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Комитет был создан в 2014 году для координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Играх.