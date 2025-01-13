Норвежские биатлонисты вышли с флагом Украины на награждение этапа Кубка мира

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Биатлонисты из Норвегии Йоханнес и Тарьей Бе, а также Стурла Холм Легрейд, которые стали призерами гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, вышли на награждение с флагом Украины. Об этом сообщает NRK.

Однако в правилах Международного союза биатлонистов (IBU) прописано, что демонстрировать любую символику, которая может быть квалифицирована как дискриминация, нельзя.

Глава департамента коммуникаций IBU Кристиан Винклер напомнил, что организация разрешила вывешивать украинский флаг на винтовках биатлонистов после начала спецоперации, а латвийский спортсмен Андрей Расторгуев продемонстрировал флаг своей страны на пьедестале во время награждения на чемпионате мира в Нове-Место.

В связи с этим, как он утверждает, никаких проблем нет в том, что норвежские биатлонисты появились на награждении с флагом Украины.

Ранее российский гимн внезапно выключился во время награждения Юлии Чумгалаковой, которая завоевала на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 48 килограммов золотую медаль, одержав победу над сербкой Кристиной Над Варгу.

В результате спортсмены из России вместе со зрителями спели гимн без музыки. Чумгалакова тогда, стоя на пьедестале, заплакала.

Чемпионат Европы по боксу проходил в Белграде в конце апреля.

