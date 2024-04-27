Гимн РФ выключился во время награждения чемпионки Европы по боксу Чумгалаковой

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Российский гимн внезапно выключился во время награждения Юлии Чумгалаковой, которая завоевала на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 48 килограмм золотую медаль, одержав победу над сербкой Кристиной Над Варгу.

В результате спортсмены из России вместе со зрителями спели гимн без музыки. Чумгалакова тогда, стоя на пьедестале, заплакала.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде до 28 апреля. Спортсмены из России выступают на данном соревновании под флагом и с гимном.

Ранее российская исполнительница Пелагея исполнила гимн России перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии, который прошел 21 марта на стадионе "Динамо. Игра с сербской сборной для РФ стала первой против европейской команды с ноября 2021 года.

