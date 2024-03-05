Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Российская исполнительница Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии, который должен пройти 21 марта. Об этом сообщает Life.ru.

"Заслуженная артистка России выступит на стадионе "Динамо", – уточнили в пресс-службе российской сборной.

Игра с сербской сборной для РФ станет первой против европейской команды с ноября 2021 года.

В декабре 2023 года РФС договорился о товарищеском матче между сборной России по футболу и командой из Сербии. Контракт с Сербией уже подписан, также было получено согласование от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

До этого РФС заявил, что выступает против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вице-президент организации Ахмед Айдамиров отметил, что решение об отказе вступать в конфедерацию Азии было принято членами единогласно.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.



Сборные России и Сербии договорились о футбольном матче в марте 2024 года