Сборная РФ по футболу сыграет с Сербией в марте следующего года

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российский футбольный союз (РФС) договорился о товарищеском матче между сборной России по футболу и командой из Сербии. Игра состоится в марте 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

Он уточнил, что контракт с Сербией уже подписан, также было получено согласование от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

"Нужны ли матчи с экзотическими странами наподобие Кубы? Почему нет? Заполненный стадион, все хотели забить. Нам нужно стремиться к тому, чтобы играть у себя, потому что много регионов, где хотят видеть сборную", – сказал Дюков.

Ранее РФС высказался против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вице-президент организации Ахмед Айдамиров отметил, что решение об отказе вступать в конфедерацию Азии было принято членами единогласно.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

До этого Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил исключить сборную РФ из числа участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Участие в соревнованиях, которые проводятся с 2018 года, примут 54 сборные.

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