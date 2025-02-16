ФФККР опубликует список участников отбора на Олимпиаду после согласования с ISU

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назовет итоговый список спортсменов, которые станут участниками квалификационного турнира для допуска к Олимпиаде 2026 года, после утверждения кандидатур с Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом сообщил гендиректор федерации Александр Коган, передает ТАСС.

"Когда это произойдет, зависит не от нас", – отметил он.

ISU запретил россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации 1 марта 2022 года. Решение было принято "в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований".

Однако 20 декабря 2024 года было принято решение о допуске россиян и белорусов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.

ФФККР может выдвинуть до 28 февраля одного одиночника и одну одиночницу, а также одну пару и один танцевальный дуэт. Для допуска на Игры профили представленных спортсменов будут изучены ISU. Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет в Пекине в сентябре.

