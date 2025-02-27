"Матч ТВ": ФФККР назвала фигуристов, которые примут участие в отборе на ОИ-2026

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) раскрыла имена фигуристов, которые будут участвовать в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, передает телеканал "Матч ТВ".

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин, в женском одиночном катании – Аделия Петросян.

При этом в ФФККР продолжается дискуссия относительно кандидата, который будет представлять Россию в мужском одиночном катании. Федерация выбирает между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.

Отмечается, что окончательный список будет представлен 28 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийской квалификации. Однако сделать это они смогут только в нейтральном статусе.

Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.