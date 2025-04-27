Жулин заявил, что пропустит отбор на Олимпиаду из-за резких слов о Бахе

Фото: Агенство "Москва"/Александр Авилов

Заслуженному тренеру РФ Александру Жулину запретили ехать с фигуристами на квалификационный турнир, где российские спортсмены смогут получить квоту на участие в Олимпийских игр 2026 года. Об этом специалист заявил в программе двухкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова на телеканале "Звезда".

"Мне сказали: "Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор", – поделился Жулин, выразив надежду на то, что его спортсмены смогут отправиться в Пекин на отборочный турнир с их вторым тренером.

Он также рассказал, что комиссия не допустила до этих соревнований очень много других специалистов. По его словам, в качестве причин было указано, что некоторые тренеры состоят в ЦСКА или "Динамо", а другие специалисты посещали концерт исполнителя Shaman или встречались с Владимиром Путиным.

"Я против бывшего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли", – уточнил Жулин.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать во всех турнирах под эгидой своей организации с марта 2022 года. Данное решение объяснилось "защитой честности соревнований и безопасностью всех участников международных соревнований".

Но в декабре 2024 года ISU допустил в нейтральном статусе атлетов из России и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затрагивает фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. При этом российские фигуристы не смогут участвовать в командном турнире.

ISU уже получил от России список фигуристов – кандидатов для участия в отборочных турнирах Олимпийских игр 2026 года.

