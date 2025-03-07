Дегтярев счел маловероятным выступление россиян полноценной командой на ОИ-2026

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Сборная России вряд ли выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпийских играх 2026 года, считает министр спорта Михаил Дегтярев.

"То, что удастся выступить национальной командой, маловероятно. Хотя надежды не теряем", – заявил глава российского Олимпийского комитета в беседе с ТАСС.

По словам Дегтярева, допуски российских спортсменов к отбору для участия в Олимпиаде 2026 года пока только "приоткрываются". Ситуация с биатлоном и санным спортом сложная, более вероятно участие в ОИ российских бобслеистов и лыжников, сообщил глава Минспорта РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года. В МОК считают, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх российских спортсменов в нейтральном статусе.

Тем временем Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) направила в Международный союз конькобежцев (ISU) перечень спортсменов, которые смогут принять участие в отборе на Олимпиаду 2026 года. ISU запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под эгидой своей организации еще с 1 марта 2022 года.