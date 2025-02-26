Союз биатлонистов не получил от МОК запрос на допуск российских спортсменов

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Международный союз биатлонистов (IBU) не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) официального запроса о допуске российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

Глава IBU Олле Далин прокомментировал сообщения СМИ, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

Он подчеркнул, что вопрос возвращения спортсменов еще не обсуждается.

Российские и белорусские биатлонисты не могут выступать на соревнованиях IBU с марта 2022 года. Позже было приостановлено членство их национальных федераций.

Между тем Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в чемпионате мира 2026 года. По версии журналистов, организация примет окончательное решение после рекомендации МОК.

Кроме того, молодежную сборную РФ по футболу не допустили до отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года и летней Олимпиады 2028-го в Лос-Анджелесе. Российская сборная не указана среди участников отборочного турнира в Евро-2027.

