Международная федерация хоккея не допустила сборную РФ до ЧМ-2026

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В Швейцарии прошло заседание совета IIHF, на котором обсуждался вопрос допуска команд из России к международным соревнованиям. На нем было принято соответствующее решение.

По словам источника ТАСС, организация примет решение по участию российской сборной в олимпийском хоккейном турнире после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В ФХР добавили, что IIHF допускает возможность пересмотра отстранения сборной РФ после завершения украинского конфликта.

Ранее молодежную сборную РФ по футболу не допустили до отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года и летней Олимпиады 2028-го в Лос-Анджелесе. Российская сборная не указана среди участников отборочного турнира в Евро-2027. Это означает, что команда не сможет квалифицироваться на турнир, который определяет участников футбольного чемпионата на ОИ-2028 от зоны УЕФА.